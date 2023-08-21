Бывший пленный рассказал, как СБУ вымогают деньги

Сотрудники СБУ вымогают деньги у родственников захваченных в плен российских военных. Об этом рассказал бывший пленный из украинского плена Виктор Раидин, его слова передает издание РИА Новости .

Радин рассказал, что сотрудники СБУ позвонили его матери и заставили его дать ей указания по переводу денег. Пленный сказал маме обратиться к его другу, который должен был подсказать ей, как перевести средства сотрудникам украинского ведомства.

Как рассказал Раидин, с его другом связалась мать, после чего он обратился в полицию. Там им запретили переводить средства и успокоили, что Раидина рано или поздно обменяют.

По итогу пленного выменяли и он вернулся домой, а сотрудники СБУ не смогли получить деньги за него.

Раидин рассказал о случаях, когда семьи пленных все же переводили деньги, но после этого ничего не менялось. Он также рассказал о случае, когда жена военнопленного переводила деньги, но муж уже полугода, как находится в украинском плену.

По словам бывшего пленного, от перевода средств ничего не меняется. Сотрудники украинского ведомства продолжают избивать пленных и только передают пленным, что «если все пройдет удачно», то их быстрее обменяют.