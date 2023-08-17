Бывший пленный рассказал об участии в съемке фейковых видео СБУ

Сотрудники СБУ снимают фейковые видео, дискредитирующие ВС РФ по заранее написанному сценарию. В этих видеоматериалах они заставляют пленных признаваться в выдуманных преступлениях и делать различные заявления. Соответствующее заявление сделал освобожденный из плена ВСУ Виктор Раидин, его слова передает издание РИА Новости .

Раидин рассказал, что попал в плен весной, в селе Водяное в ДНР. В июне он вернулся на родину, когда его обменяли по договоренности «94 на 95». Он сообщил, что после пленения его передали в СБУ. Там его допрашивали и принудили к съемке видео для дискредитации армии РФ. Раидин рассказал, что ему выдали лист с заранее подготовленным текстом, который он должен был зачитать на камеру.

Он также рассказал, что его избивали. Из-за этого он плохо воспринимал услышанное и упустил несколько тезисов, написанных украинцами. От пленных требовали полной достоверности и иногда принуждали учить тексты наизусть. Пленных россиян также заставляли снимать поздравления перед объективом, рассказал Раидин.