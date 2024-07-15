Бывший подполковник ФСБ Филатов считает, что покушение на Трампа следует считать успешным

По словам вице-президента международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексея Филатова, покушение на экс-главу Белого дома Дональда Трампа можно считать успешным, поскольку стрелявшему дали возможность произвести ряд выстрелов, и политика от неминуемой гибели спас только ангел-хранитель, а полицейские, спецслужбы и личная охрана бывшего американского лидера при этом действовали несогласованно и допускали ошибки. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что имеется не одно подтверждение того, что органам правопорядка сообщали о человеке с винтовкой на здании неподалеку. Также очевидцы отмечали, что это не представитель служб безопасности. Тем не менее своевременной реакции на это со стороны правоохранительных органов не последовало.

По мнению эксперта, служба безопасности при организации подобных мероприятий должна профилактировать такие вещи. Поэтому это явный просчет службы безопасности Трампа.