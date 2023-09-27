Бывший помощник президента Сурков: победа России приведет к интеграции с США и Европой

Бывший помощник президента России Владислав Сурков опубликовал в издании «Актуальные комментарии» статью, в которой предсказал, что победа России над Украиной «изменит и нас, и так называемый Запад».

Политолог уверен, что это станет первым шагом на пути к созданию «глобального триумвирата с США и Европой», в котором Россия будет играть ведущую роль.

Уже сейчас используется термин «глобальный Юг». Поскольку юга без севера не бывает, в противовес ему возникнет «глобальный Север», в котором растворятся и Запад, и Восток. Неизбежность этого процесса Сурков объясняет общими корнями.

Правда, это произойдет «не в нашу смену», и участникам процесса еще предстоит пережить немало трагических трансформаций, пока они не станут единым социокультурным пространством.