По словам экс-премьер-министра Италии Джузеппе Конте, действующий украинский лидер не должен решать сроки и условия мирных переговоров. Об этом сообщает РИА Новости .

Он добавил, что у Италии тоже есть право стать участником переговоров.

По мнению итальянского политика, позиция Запада по регулярной военной помощи Незалежной вместо дипломатических решений ошибочна.

Конте отметил, что мнение Запада о неуместности мировых переговоров является стратегической ошибкой, которая ведет к вероятному применению ядерного оружия.