Бывший премьер-министр Италии Конте заявил, что Зеленский не должен в одиночку определять условия мира
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По словам экс-премьер-министра Италии Джузеппе Конте, действующий украинский лидер не должен решать сроки и условия мирных переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.
Он добавил, что у Италии тоже есть право стать участником переговоров.
По мнению итальянского политика, позиция Запада по регулярной военной помощи Незалежной вместо дипломатических решений ошибочна.
Конте отметил, что мнение Запада о неуместности мировых переговоров является стратегической ошибкой, которая ведет к вероятному применению ядерного оружия.