Бывший премьер-министр Японии поддержал оппозиционного депутата, посетившего Россию

Японский экс-лидер считает, что парламентарий, совершивший поездку в РФ, не сделал ничего неправильного. Отношения между этими двумя странами крайне важны.

Об этом сообщил сам Мунэо Судзуки, депутат от партии «Общество обновления Японии». Сейчас он находится под угрозой исключения из этой политической силы, поскольку дисциплинарная комиссия обвинила его в нарушении правил зарубежных поездок. Но Есиро Мори, японский экс-премьер, поддерживает этот поступок опального парламентария.

«Держись! Ты не сказал ничего неправильного, японско-российские отношения важны», - заявил бывший премьер-министр при общении по телефону.

Депутат рассказал про звонок во время своего выступления на телеканале Kansai-terebi. Помимо поездки в РФ и встречи с членами ее правительства, парламентарию инкриминируют пророссийские высказывания. В частности, он публично выразил надежду, что Россия выйдет победителем из текущего конфликта.