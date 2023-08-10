Экс-премьер-министр Словакии, глава оппозиционной партии Smer Роберт Фицо заявил, что поставки оружия на Украину усугубляют ситуацию в стране, а не наоборот, способствуют его решению.

Таким мнением политик поделился в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

«Продолжение и поддержка этой войны дает уверенность только в гибели людей с обеих сторон», — сказал Фицо.

Он также отметил, что новое правительство Словакии, которое будет сформировано после выборов, должно выбрать политику, придерживающуюся завершения конфликта на Украине. По словам Фицо, кризис на Украине фактически является конфликтом между Россией и США.

Отдельно бывший премьер Словакии высказался об украинском контрнаступлении. По его словам, оно оказалось не таким успешным, как этого ожидали военные. Фицо выразил надежду, что лидера Евросоюза в скором времени «опомнятся» и перестанут поддерживать «бессмысленные смерти» на Украине.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2024 года. Президент России Владимир Путин к одним из ее целей отнес защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ.

Ранее мы сообщали о том, что депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффан Котре опасается возникновению военного конфликта между Россией и ФРГ из-за ситуации на Украине.