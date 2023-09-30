Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что оказание военной помощи Украине приводит только к смертям. Слова политика передает издание The Telegraph .

В конце июня 2022 года лидерами НАТО была утверждена новая стратегическая концепция альянса до конца десятилетия. Согласно данным планам, численность сил высокой готовности НАТО будет увеличено на востоке до 300 тысяч человек.

Как заявил Фицо, поставки вооружений Украине не приводят ни к какому результату, за исключением убийств. Он призвал немедленно провести переговоры и выразил желание отменить санкции в отношении России. Экс-премьер считает, что эти ограничения только поспособствовали ухудшению словацкой экономики.

Досрочные выборы в словацкий парламент состоятся 30 сентября. К участию в парламентских выборах будут допущены 24 партии и 1 коалиция.