Бывший премьер Украины назвал условие поездки Зеленского в Москву для переговоров

Экс-премьер считает, что правительство Зеленского не является полностью самостоятельным в своей политике. Все важные решения для него принимаются со стороны. И указ о запрете на мирные переговоры с РФ может быть отменен в любой момент. Лично Зеленскому может позвонит Госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Слушай, ты давай-ка отменяй указ, командируйся сначала в Вашингтон, чтобы мы тебе рассказали, что надо делать, а потом в Москву», - предположил возможную версию его приказа Азаров.

Его слова привели «Известия». Бывший премьер-министр Украины подчеркнул, что Киев в таком случае беспрекословно выполнит все полученные инструкции.