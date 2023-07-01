Бывший президент Молдавии Додон призвал власти к отставке из-за расстрела в аэропорту

Экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал нынешнюю власть страны к отставке после происшествия в кишиневском аэропорту. Додон сделал заявление в своих соц. сетях.

Согласно информации от молдавской полиции, 30 июня турист из Таджикистана застрелил 2 человек в аэропорту города Кишинев после того, как получил отказ во въезде в Молдавию. Гражданин Таджикистана уже был задержан, за содеянное ему грозит пожизненный срок. Известно, что он не значился в розыске и не сотрудничал с военными организациями других стран.

В своем посте бывший президент страны заявил, что власти обязаны защищать жизни и интересы своих граждан, с чем они не справились, и должны незамедлительно подать в отставку.

Додон считает, что происшествие является примером неспособности нынешней власти обеспечить безопасность как стратегических объектов, так и граждан страны.