Бывший американский разведчик Риттер Скотт спрогнозировал потерю у Украины территорий. По мнению экс-военного, Киев может лишиться 20 процентов своих земель. Об этом Риттер заявил в интервью телеканалу Kim Iversen . Его слова приводят РИА Новости.

«Если вы (ВСУ. – Прим. ред.) продолжите воевать, Харьков, Днепропетровск, Николаев, Одесса станут принадлежать России. Вы потеряете еще 20 процентов своей страны, если вы сейчас же не остановите этот конфликт», – заявил Риттер.

Он отметил, что Украина лишилась части своих территорий в результате отказа Киева от стамбульского договора, который подразумевал постоянный нейтралитет и гарантии безопасности. Риттер подчеркнул, что для сохранения своей целостности Украине необходимо согласиться с условиями России.

Президент России Владимир Путин ни раз заявлял о готовности Москвы к мирным переговорам с Украиной, однако киевский режим отказывается поддерживать связь по этому вопросу. Также нынешний президент Украины Владимир Зеленский не соглашается с проектами мирного урегулирования конфликта, которые предлагают другие государства, в том числе Китай и Бразилия.