Бывший разведчик США Риттер считает, что планы НАТО выгнать Россию из Крыма нереализуемы
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По словам бывшего американского разведчика Скотта Риттера, военный блок воспримет как победу только добровольный уход нашей страны с новых регионов и Крыма, тем не менее этот сценарий нереализуем. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он подчеркнул, что при встрече теории с реальностью будет большое число жертв.
По мнению эксперта, это просто попытка выдать желаемое за действительное.