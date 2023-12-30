Бывший разведчик США Риттер считает, что Закарпатье хочет выйти из состава Незалежной
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По словам бывшего американского разведчика Скотта Риттера, Закарпатская область хочет выйти из состава Украины, так как венгерское население недовольно киевским режимом. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что как только будет дан старт развалу, венгры и поляки придут забрать кусочки.
По мнению экс-разведчика США, от Незалежной останется только маленькая республика с небольшой экономикой.