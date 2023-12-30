По словам бывшего американского разведчика Скотта Риттера, Закарпатская область хочет выйти из состава Украины, так как венгерское население недовольно киевским режимом. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что как только будет дан старт развалу, венгры и поляки придут забрать кусочки.

По мнению экс-разведчика США, от Незалежной останется только маленькая республика с небольшой экономикой.