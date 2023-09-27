Бывший разведчик США Риттер считает, что Зеленский может только подписать капитуляцию
Фото: [©Андрей Бортко/РИА Новости]
По словам бывшего американского разведчика Скотта Риттера, военные действия в Незалежной не закончатся тогда, когда этого пожелает ее лидер, Зеленскому только подписать капитуляцию. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Напомним, что представитель администрации американского президента Джон Кирби заявил, что только президент Украины станет определять время начала переговоров с Владимиром Путиным.
По мнению Риттера, украинский конфликт может закончиться только победой Вооруженных Сил РФ.