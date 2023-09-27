По словам бывшего американского разведчика Скотта Риттера, военные действия в Незалежной не закончатся тогда, когда этого пожелает ее лидер, Зеленскому только подписать капитуляцию. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Напомним, что представитель администрации американского президента Джон Кирби заявил, что только президент Украины станет определять время начала переговоров с Владимиром Путиным.

По мнению Риттера, украинский конфликт может закончиться только победой Вооруженных Сил РФ.