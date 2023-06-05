По словам бывшего разведчика американских Вооруженных Сил Скотта Риттера, Россия побеждает Запад в отраслях экономики, международных отношений и в боевых действиях. Об этом сообщают « Народные новости ».

Он пояснил, что Вашингтон проигрывает в геополитической схватке с Москвой.

Экс-разведчик подчеркнул, что Вооруженные Силы РФ громят подготовленные инструкторами Североатлантического альянса подразделения ВСУ в рамках спецоперации. Также Запад продолжает нести многомиллиардные убытки на фоне оказания Незалежной военной поддержки.