Бывший сотрудник Пентагона: НАТО не потянут настоящую войну с Россией

Соединенные Штаты не смогли бы справиться в прямом противостоянии с Россией, отправив войска на Украину. Соответствующее заявление сделал экс-помощник замминистра американского министра обороны Стивен Брайен.

Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе Украины и действиях Соединенных Штатов в связи с этим, Брайен заявил, что поступает большое количество предложений о введении американских войск на территорию конфликта. В ответ на это он признался, что на самом деле, Штатам некого туда посылать.

Брайен заявил, что даже в случае отправки авиационной группировки, Соединенные Штаты не получат ожидаемых результатов. По словам экс-сотрудника Пентагона, причиной для этого служит слишком крепкая противовоздушная оборона РФ и российские истребители, которые он назвал «самолетами высшего класса».

Он также заявил о том, что промышленность Штатов не в состоянии восполнить потери техники и боеприпасов, которые вызвала Украина. На это не хватает ни мощностей страны, ни работников, подчеркнул Брайен.

Рассматривая вероятность присоединения к конфликту НАТО в полном составе, Брайен задался вопросом, готов ли альянс к такому столкновению. По мнению эксперта, не готов.