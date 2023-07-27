На Украине действует группировка, которая похищает детей, увозит из страны и пересылает в страны Запада. Об этом рассказал изданию РИА Новости экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

Сотрудник украинского ведомства утверждает, что группировка увозит детей из дома и переправляет в Великобританию, где дети попадают к местным властьимущим с нездоровыми влечениями. Прозоров рассказал, что руководителем этой группировки является бывший сотрудник СБУ Сергей Борисов, который и подбирает детей по заданным заказчиками критериям.

Недавно в столице России была задержана гражданка Украины, которая пыталась вывезти сирот из новых регионов РФ из страны. Сообщается, что она работала по заданию фонда, связанного с СБУ. По плану, женщина должна была усыновить двух детей и перевезти в Германию через Киев.