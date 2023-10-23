Бывший сотрудник ЦРУ Джонсон считает, что российская спецоперация ослабила Вашингтон на Ближнем Востоке

По словам экс-сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона, российская спецоперация на Украине серьезно ослабила влияние Вашингтона на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он отметил, что если раньше ближневосточные государства считались со Штатами, то сейчас требуют «убраться вон».

По мнению экс-разведчика, сейчас государства Ближнего Востока либо игнорируют попытки Вашингтона вмешаться, либо просят уйти.