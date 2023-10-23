Бывший сотрудник ЦРУ Джонсон считает, что российская спецоперация ослабила Вашингтон на Ближнем Востоке
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По словам экс-сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона, российская спецоперация на Украине серьезно ослабила влияние Вашингтона на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он отметил, что если раньше ближневосточные государства считались со Штатами, то сейчас требуют «убраться вон».
По мнению экс-разведчика, сейчас государства Ближнего Востока либо игнорируют попытки Вашингтона вмешаться, либо просят уйти.