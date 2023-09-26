Бывший советник экс-президента Украины Соскин считает, что Киев не сможет воевать без помощи Вашингтона
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По словам экс-советника бывшего украинского лидера Олега Соскина, украинская армия не в состоянии продолжать вести военные действия без поддержки Вашингтона. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он отметил, что Незалежной придется капитулировать, поскольку вести бои государству станет нечем.
По мнению эксперта, данный вариант событий вполне возможен в связи с тем, что Конгрессом США еще не одобрен новый пакет помощи Киеву.