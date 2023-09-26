По словам экс-советника бывшего украинского лидера Олега Соскина, украинская армия не в состоянии продолжать вести военные действия без поддержки Вашингтона. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он отметил, что Незалежной придется капитулировать, поскольку вести бои государству станет нечем.

По мнению эксперта, данный вариант событий вполне возможен в связи с тем, что Конгрессом США еще не одобрен новый пакет помощи Киеву.