По словам бывшего советника экс-президента Незалежной Леонида Кучмы Олега Соскина, руководство киевского режима скрывает число потерь со стороны украинской армии. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что украинские войска несут большие потери.

По мнению политика, также Киев не просвещает граждан страны о положении дел ВСУ.

Он подчеркнул, что такую информацию действующий украинский лидер не оговаривает.