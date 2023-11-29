Бывший советник экс-президента Украины Соскин заявил, что Зеленский скрывает большие потери со стороны ВСУ
Фото: [©Валерий Шарифулин/РИА Новости]
По словам бывшего советника экс-президента Незалежной Леонида Кучмы Олега Соскина, руководство киевского режима скрывает число потерь со стороны украинской армии. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что украинские войска несут большие потери.
По мнению политика, также Киев не просвещает граждан страны о положении дел ВСУ.
Он подчеркнул, что такую информацию действующий украинский лидер не оговаривает.