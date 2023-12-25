Бывший советник главы офиса Зеленского призвал Украину объединиться с Россией против Запада

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* считает, что Россия и Украина должны вместе выступить против Запада. Об этом пишет Myśl Polska.

По его мнению, украинские власти должны обратиться к Владимиру Путину с предложением подать совместный иск против США и Евросоюза за то, что они долгие годы настраивали друг против друга две братские страны.

Арестович заявил, что украинская и российская бессмысленно теряют десятки тысяч людей, пытаясь отвоевать небольшие населенные пункты, такие как Авдеевка или Часов Яр.

«Что мы с этого получаем – и Россия, и Украина? Что такого мы достигли в историческом смысле? Мы понравились дядям из обкома вашингтонского и брюссельского, которые стоят вокруг нас и аплодируют», – отметил Арестович.

* включен в перечень террористов и экстремистов