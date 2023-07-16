Бывший советник главы Пентагона рассказал о возможностях РФ в случае войны с США

РФ расположит свой подводный флот, если начнется война с США. Соответствующее заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью для политолога Майкла Сэвиджа на YouTube.

Как сообщил Макгрегор, атомные подлодки необычайно важны при ведении войны, а большая часть подлодок США сейчас «в ремонте».

Макгрегор заявил, что угрожать РФ ядерным оружием было бы глупо со стороны Штатов. Он добавил, что Россия в таком случае заполонит Атлантику и Тихий океан своими подлодками и заключил, что к ней в этом присоединится еще и Китай.

Ранее информационное агентство Bloomberg сообщало, что по данным Конгресса США, 37% подводных лодок ВМС США были выведены из строя.