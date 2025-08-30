Бывший советник Камалы Харрис раскрыл истинный план США по Украине

Бывший советник вице-президента США Камалы Харрис по вопросам национальной безопасности, американский дипломат Филип Гордон, в интервью агентству Bloomberg изложил потенциальную стратегию, которую администрация США может применить в отношении Украины.

По словам Гордона, Вашингтон, основываясь на подписанном в прошлом году соглашении о безопасности, может взять за основу так называемую «тайваньскую формулу». Речь идет о модели поддержки, которая уже применяется Конгрессом США по отношению к Тайваню.

Дипломат подчеркнул, что данный законопроект не станет аналогом полноценного оборонного пакта, подобного уставу НАТО, но он юридически закрепит обязательства Америки по обеспечению Киева вооружениями и необходимыми ресурсами. Важным аспектом, по его словам, является то, что такая договоренность оставит Вашингтону пространство для маневра — возможность прямого вмешательства в возможный будущий конфликт на стороне Украины.

Ранее сообщалось о том, что Трамп обвинил Бейонсе в получении $11 млн за поддержку Харрис.