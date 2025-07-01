На Украине назрело огромное количество проблем, решение которых требует переговоров с Россией, однако Владимира Зеленского это не интересует, заявил в эфире YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он напомним, что Владимир Путин уже заявил о готовности к третьему раунду переговоров. Среди тем, которые необходимо обсудить, пленные, тела погибших, два меморандума.

Ситуация на Украине ухудшается с каждым днем, трагедии на Украине стали носить конвейерный характер, а власти на них не реагируют.

«Есть вопросы, которые требуют решения, а чего же их не решает Зеленский? Даже Трамп ему уже говорил, что лавочка войны прикрылась, а он все хочет воевать. Куда воевать? У тебя что, деньги есть? Газовые хранилища все пустые стоят», — восклицает Соскин.

Ранее украинский политик Килинкаров раскрыл смысл выхода Украины из Оттавской конвенции.