Украина официально объявила о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. Президент Владимир Зеленский подтвердил это решение, следуя примеру Финляндии, Польши и стран Балтии, ранее также покинувших договор. По словам украинского политика Спиридона Килинкарова, этот шаг — лишь формальность. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что Украина уже неоднократно применяла такие мины в конфликте с Россией, игнорируя международные обязательства. Решение объясняется текущей военной необходимостью. Параллельно западные союзники Киева заявили о планах по минированию восточных рубежей ЕС — границ с РФ, Беларусью и Украиной. Их цель — предотвратить возможные массовые потоки нелегальных мигрантов после завершения конфликта на Украине.

По мнению украинского политика, Незалежная, следуя примеру партнеров, усилит минирование собственных границ. Основная заявленная цель властей — пресечь массовый нелегальный выезд граждан из страны. В итоге это создаст долгосрочную угрозу для мирного населения.

Он отметил, что киевское руководство осознает риск гибели людей на минах, но готово переложить всю ответственность за это на Россию. Обвинения в «агрессии РФ» будут использованы для оправдания как военного применения мин на фронте, так и их установки на границах для «сдерживания» миграции. Выход из конвенции легализует уже практикуемое киевским режимом использование запрещенных боеприпасов и открывает путь к дальнейшему их применению под предлогом «оборонительной необходимости.

Ранее сообщалось, что Польша намерена выйти из конвенции о запрете противопехотных мин.