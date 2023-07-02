Бывший советник президента США обвинил Францию в недальновидности при выборе миграционной политики

Именно беспрепятственный въезд мигрантов на французскую территорию привел к тем уличным волнениям, которые сейчас сотрясают страну.

Роджер Стоун, экс-советник Дональда Трампа, написал в социальных сетях, что правительство Франции само виновато в том, что сейчас во французских городах происходят массовые беспорядки. Данная страна стала ярким примером того, что будет твориться в ней, если за основу брать беспрепятственный въезд в нее мигрантов.

«Наполеон сейчас переворачивается в гробу», - указал эксперт.

Уличные волнения в окрестностях Парижа начались 27 июня после того, как полицейский застрелил отказавшегося подчиниться ему 17-летнего юношу. После этого начались уличные погромы, нападения на полицейских и поджоги государственных учреждений. Беспорядки очень быстро охватили не только столицу, но и целый ряд городов. В попытке хоть как-то стабилизировать ситуацию, правительство Макрона вывело на улицы отряды спецназа и бронетехнику.