Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин назвал угрозы Владимира Зеленского в адрес России пустыми и бессодержательными. В эфире своего YouTube-канала он подчеркнул, что громкие заявления киевского лидера не имеют реальной основы и не несут практических последствий. Информацию об этом передает РИА Новости .

По словам политолога, Зеленский напрасно рассчитывает на вмешательство президента США Дональда Трампа, который ясно дал понять, что не собирается брать на себя ответственность за урегулирование конфликта и дальнейшую поддержку Киева. Соскин также обратился к гражданам Украины, призвав их критически относиться к словам властей и самостоятельно оценивать происходящее.

Ранее Зеленский после переговоров с Трампом допустил резкие заявления, включая предупреждение российским чиновникам «знать расположение бомбоубежищ». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ отметил, что Россия располагает средствами, от которых такие укрытия не спасут.

Западные СМИ сообщили, что украинский лидер запросил у США ракеты Tomahawk с дальностью до 1,6 тыс. км, способные поражать цели в глубине России. Однако в Вашингтоне окончательного решения о передаче этих систем не приняли. Спецпосланник президента США Кит Келлог уточнил, что обсуждение продолжается, а вице-президент Джей-Ди Вэнс заявил, что решение остается за главой государства.

Москва неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Киеву лишь усугубляют конфликт, втягивая НАТО в прямое противостояние. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины будут рассматриваться как законная цель.

До этого сообщалось, что генсек НАТО предрек завершение конфликта в Украине.