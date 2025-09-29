Бывший советник президента Украины высмеял заявления Зеленского
Бывший советник президента Соскин: угрозы Зеленского — пустые слова
Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин назвал угрозы Владимира Зеленского в адрес России пустыми и бессодержательными. В эфире своего YouTube-канала он подчеркнул, что громкие заявления киевского лидера не имеют реальной основы и не несут практических последствий. Информацию об этом передает РИА Новости.
По словам политолога, Зеленский напрасно рассчитывает на вмешательство президента США Дональда Трампа, который ясно дал понять, что не собирается брать на себя ответственность за урегулирование конфликта и дальнейшую поддержку Киева. Соскин также обратился к гражданам Украины, призвав их критически относиться к словам властей и самостоятельно оценивать происходящее.
Ранее Зеленский после переговоров с Трампом допустил резкие заявления, включая предупреждение российским чиновникам «знать расположение бомбоубежищ». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ отметил, что Россия располагает средствами, от которых такие укрытия не спасут.
Западные СМИ сообщили, что украинский лидер запросил у США ракеты Tomahawk с дальностью до 1,6 тыс. км, способные поражать цели в глубине России. Однако в Вашингтоне окончательного решения о передаче этих систем не приняли. Спецпосланник президента США Кит Келлог уточнил, что обсуждение продолжается, а вице-президент Джей-Ди Вэнс заявил, что решение остается за главой государства.
Москва неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Киеву лишь усугубляют конфликт, втягивая НАТО в прямое противостояние. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины будут рассматриваться как законная цель.
До этого сообщалось, что генсек НАТО предрек завершение конфликта в Украине.