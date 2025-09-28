Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что конфликт на Украине, с высокой долей вероятности, завершится за столом переговоров. Свое мнение он высказал в ходе выступления в Военной академии США в Вест-Пойнте. Запись речи размещена на официальном канале NATO News, передает « Прайм ».

При этом Рютте констатировал, что на текущий момент членство Украины в Североатлантическом альянсе маловероятно из-за позиции ряда стран-участниц. Вместо этого Киев получит гарантии безопасности, чтобы обеспечить защиту страны после достижения мирного соглашения или прекращения огня.

Данные заявления встречают категорическое неприятие со стороны России. В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что любые сценарии появления сил НАТО на Украине неприемлемы и ведут к эскалации. Президент России Владимир Путин прямо заявлял, что в случае развертывания войск альянса они будут считаться законными целями для ВС РФ. Российская сторона видит корень кризиса в попытках Запада вовлечь Украину в НАТО, что расценивается как прямая угроза безопасности.

