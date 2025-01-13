Бывший советник Трампа пообещал до его присяги выгнать Маска из Белого дома

Экс-секретарь новоизбранного президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон раскритиковал Илона Маска и пообещал добиться его изгнания из Белого дома до инаугурации главы государства. Такими планами он поделился в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Бэннон назвал основателя Tesla «по-настоящему плохим парнем». Он считает, что Маск представляет собой угрозу для политического курса Соединенных Штатов.

По мнению бывшего советника, Маск выступает за «технофеодализм», а его амбиции стать триллионером подрывают демократические принципы. Бэннон даже предложил бизнесмену вернуться в Южную Африку, заявив, что он не должен иметь полного доступа в Белый дом.

В последние годы Маск стал заметной фигурой на политической сцене, потратив свыше $250 млн на предвыборную кампанию Трампа и принимая участие в телефонных разговорах президента с зарубежными лидерами.

Однако, несмотря на свои связи и влияние, Маск уже сталкивается с недовольством в команде Трампа. Источники сообщают, что активное участие бизнесмена в политике вызывает вопросы у некоторых сторонников Трампа.

По данным The New York Times (NYT), в конце 2024 года Маск проживал в арендованном коттедже в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

Ранее биограф Сет Абрамсон заявил, что Илон Маск серьезно болен. Он сообщил, что предприниматель сходит с ума и представляет опасность для мира.