Биограф Абрамсон: Маск серьезно болен, он сходит с ума и опасен для мира

Автор биографии Илона Маска, Сет Абрамсон, утверждает, что миллиардер теряет рассудок и представляет угрозу для всего мира, включая Соединённые Штаты Америки, пишет издание Daily Beast.

По словам собеседника журналистов, американский футурист и с недавних пор политик в команде избранного президента США Дональда Трампа не раз якобы признавался, что у него прослеживаются ряд психических заболеваний.

«Я биограф Маска, который отслеживал его поведение в сети в течение последних двух лет, и, учитывая, что он признался во всех психических заболеваниях, употреблении тяжелых наркотиков и парализующем стрессе, теперь разумно опасаться, что он серьезно нездоров», — заявил Абрамсон.

По мнению эксперта, проблемы в психическом здоровье Маска могут оказать влияние на весь мир. Он подчеркнул, что личные трудности предпринимателя не вызывали бы такой тревоги, если бы не становились достоянием общественности и не обсуждались в СМИ.

Также эксперт отметил, что миллиардер имеет активы в ключевых отраслях, которые могут повлиять на жизнь граждан, заключил Абрамсон.

Ранее сообщалось, что Илон Маск принудил конгрессменов США пересматривать проект бюджета в канун Рождества.