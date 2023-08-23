Бывший советник украинского президента призвал завершить конфликт до прекращения помощи из США

Олег Соскин считает, что вскоре Соединенные Штаты резко урежут поставки Киеву. До этого момента надо подписать договор о прекращении огня.

Экс-советник президента Леонида Кучмы считает, что Америка уже подошла к той грани, за которой находится прекращение финансирования правительства Зеленского. Ее примеру последуют и остальные страны.

«Как только они прекратят, то же самое сделает Германия, Великобритания и другие европейские страны. Надо останавливаться до того, как США это сделают», - заявил он в видео, которое появилось в сети в его блоге.

По утверждению Соскина, в США уже увидели, что Украина зашла в тупик. Этого не видит только сам Зеленский и его немногочисленное окружение. У них осталось порядка месяца, после чего все резко изменится. Поэтому нынешнему президенту Украины стоит прекратить играть в диктатора и готовиться к выборам.