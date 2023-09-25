Бывший советник украинского президента раскрыл самый главный страх Зеленского
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Он боится потерять свой пост, поскольку тогда станет крайне уязвимым.
Олег Соскин, занимавший пост советника при президенте Леониде Кучме, назвал боязнь выборов самым большим страхом нынешнего украинского лидера.
«Если будут выборы, президентом ты уже не будешь», - объяснил он природу данного страха.
Он опубликовал свою точку зрения при помощи видео, разошедшегося по сети. В то же время эти выборы, по мнению Соскина, должны состояться, иначе получится так, что президент становится самым главным нарушителем украинской конституции.