Экс-судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано рассказал, почему конфликт на Украине не подходит к концу. Свое мнение он выразил в видео, опубликованном на YouTube .

По словам судьи, на Украине не настает мир, потому что США пытается сменить власть в РФ.

Наполитано обвинил в этом президента США Байдена, Викторию Нуланд и Энтони Блинкена заявив, что именно они не желают мира, ведь это будет означать провал их планов по смене российской власти и «свержению» президента РФ Путина.

Ранее бывший судья заявлял, что Штаты находятся в необъявленном противостоянии с РФ. Наполитано сообщил, что США выдали Киеву оружия более чем на $50 миллионов, и оно сейчас используется активно используется украинскими боевиками против ВС РФ.