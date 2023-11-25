Бывший украинский посол заявил о необходимости подать в суд на Польшу из-за блокады

Из-за того, что польские перевозчики полностью заблокировали проезд украинских грузовых машин через пограничные КПП, Киев должен подать иски в суды для возмещения финансовых потерь.

Экс-посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый заявил, что бизнес может вернуть те потери, которые он понес из-за блокирования границы. Он даже назвал сложившуюся ситуацию тренировкой процессов решения проблем совместно с Польшей.

«Потери огромные. Потому нужно без разжигания ситуации подавать в суды, во все структуры, которые компенсируют бизнесу эти потери», - сообщил он во время своего интервью телеканалу NTA.

Чалый добавил, что европейские страны в первую очередь стремятся отстаивать свои интересы. Поэтому подобное отношение может даже помешать Украине вступить в Евросоюз.