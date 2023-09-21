Бывший вице-президент РФ Руцкой обозначил основную причину расстрела Дома Советов 30 лет назад

По словам бывшего вице-президента России Александра Руцкого, основной причиной кризиса власти осенью 1993 года была «грабительская приватизация» в стране, которая была начата правительством «молодых реформаторов». Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что на данные ошибки кабмина было указано Верховным Советом. При этом тогдашним президентом страны было принято решение о ликвидации Верховного Совета, из-за чего в обществе возникло жесткое противостояние, результатом которого был расстрел Дома Советов.

Напомним, что в этот день ровно 30 лет назад Ельциным был подписан указ о роспуске Верховного Совета и Съезда народных депутатов РФ, а ранее от исполнения обязанностей вице-президента был отстранен и сам Руцкой. Это завершилось штурмом Белого дома, в итоге которого погибли 160 человек.