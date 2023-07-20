Бывший военнослужащий из Австралии, воевавший в рядах Интернационального легиона Украины, рассказал о произволе командиров ВСУ. Заявление австралиец сделал в эфире радиостанции ABC .

Он рассказал, что жизни украинских служащих и иностранцев, воюющих на их стороне, подвергаются огромному риску из-за некомпетентности командиров ВСУ. Критика и опасения по этому поводу, высказанные иностранными боевиками, встречались крайне негативно. Как рассказал боец, иностранным военным угрожают уголовным наказанием и тюрьмой, если они выражают желание покинуть Украину.

Австралиец также рассказал, что некоторым иностранцам вовсе не платят за участие в боевых действиях. Происходящее там он охарактеризовал, как «мясорубку», заявив, что большинству иностранцев, прибывших туда для участия в боевых действиях, суждено в них погибнуть.

Военный пожелал остаться инкогнито и сообщил, что опасается за свою жизнь.