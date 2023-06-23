Carlsberg Group продала свой бизнес в России, который представлен «Балтикой»

Решение продать российский бизнес в России приняла решение в конце марта 2023 года.

«Вслед за нашим прошлогодним решением продать наш бизнес в России и последующим обширным процессом отделения бизнеса от остальной части Carlsberg Group, Carlsberg сегодня подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса», – говорится в сообщении датского концерна.

По данным корпорации, отделение бизнеса в РФ было представлено 150 рабочими потоками по бизнес-функциями, инвестициями, а также оборудованием для пивоварен и ИТ-инфраструктуру за пределами России. Все это оценивается в более 1,8 млрд рублей (150 млн датских крон.

О том, с кем Carlsberg Group подписало соглашение о продаже бизнеса, не уточняется.

Датский концерн владел долей в пивоваренной компании «Балтика» с 2000 года. В 2008 году он стал мажоритарным акционером, а позже – выкупил все акции с биржи и стал единственным акционером.

В марте 2022 года нидерландская компания Heineken объявила о планах покинуть российских рынок. Концерн является производителем несколько марок пива в РФ – Heineken, Amstel, Krušovice, Affligem, Gösser, «Три медведя», «Охота», «Окское», «Степан Разин». В феврале 2023 года в компании заявили, что занимаются поиском подходящего покупателя бизнеса. Официально концерн не покинул российский рынок.

С начала специальной военной операции на Украине некоторые западные компании объявили об уходе с рынка РФ. Несмотря на это, многие из них продолжают активно функционировать в стране.