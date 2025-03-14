CBS: Белый дом вводит допограничения против нефтяного, газового и банковского секторов РФ

Венгрия отменила свое право вето на продление персональных санкций Европейского союза в отношении России. Теперь ЕС может продлить эти ограничения до истечения срока их действия, то есть до 15 марта. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Это стало возможным после того, как Европейский союз поддержал инициативу Венгрии об исключении трех российских предпринимателей из санкционного списка.

По информации от Bloomberg, после того как Венгрия отозвала свое возражение, Европейский союз приблизился к заключению соглашения о продлении персональных санкций в отношении Российской Федерации. Речь идет о продлении на шесть месяцев уже действующих ограничений.

В то же время стало известно, что администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа планирует ввести новые санкции в отношении российских компаний, работающих в сфере энергетики и финансов. Об этом сообщает телеканал CBS, ссылаясь на свои источники.

Ранее сообщалось, что США выразили надежду, что им не придется ужесточать санкции против России для того, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявлял госсекретарь Марко Рубио.