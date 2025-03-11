США не хотят ужесточать санкции против России

США выразили надежду, что им не придется ужесточать санкции против России для того, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио.

Он отметил, что администрация Дональда Трампа располагает определенными средствами для ужесточения санкций, но не хотела бы их применять.

Цель США, пояснил он, организовать переговоры представителей Москвы и Киева, чтобы прийти к разрешению конфликта.

Он также добавил, что заявления Трампа о возможности дальнейшего ужесточения санкций в отношении РФ являются лишь «напоминанием о том, что у США есть инструменты, если ситуация выйдет из-под контроля». Рубио выразил надежду, что этого не произойдет.

Ранее сообщалось о том, что Рубио исключил участие Зеленского в переговорах в Саудовской Аравии.