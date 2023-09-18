CBS News: большинство американцев считает Байдена неспособным управлять страной из-за здоровья

По существующей в Соединенных Штатах, опрос жителей о здоровье кандидатов в президенты является основополагающим при их выборе. Поэтому то, что почти три четверти американцев не считают нынешнего президента протянуть следующий срок в Белом доме без проблем для здоровья, может осложнить ему предвыборную кампанию.

Издание CBS News привело и другие цифры, полученные при соцопросе. Всего 34% респондентов надеются на то, что Байден сможет продержаться в своем кресле до конца второго срока. В отношении Дональда Трампа они гораздо более уверены в этом. 55% высказались за то, что он сумеет просидеть в этой должности в случае его избрания.

При этом большинство избирателей хотят видеть президентом энергичного и жесткого лидера. Такие качества больше подходят Трампу, нежели Байдену. При опросе 63% респондентов назвали Джо Байдена спокойным человеком.