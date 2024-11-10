CBS News назвал наиболее вероятных кандидатов на посты глав Пентагона, Госдепа и ЦРУ

Американский телеканал CBS News со ссылкой на близкие к команде избранного президента США Дональда Трампа кандидатуры, которые с определенной долей вероятности могут претендовать на посты глав Минобороны, Госдепа и ЦРУ.

Так, как утверждает телеканал, новым министром обороны может стать экс-госсекретарь во время первого срока Трампа Майк Помпео.

«У Помпео уже есть большой опыт работы в администрации Трампа и общения с самим Трампом. Он был и госсекретарем, и директором ЦРУ в первой администрации», — отмечает медиа.

Кресло главы Госдепартамента США может занять сенатор Билл Хагерти, бывший ранее послом Вашингтона в Японии, или его коллега по конгрессу, сенатор Марко Рубио.

Пост министра здравоохранения могут отдать бывшему кандидату в президенты США Роберту Кеннеди-младшему, который, сняв в августе свою кандидатуру, публично поддержал Трампа на выборах. Американский Минфин могут возглавить либо основатель хедж-фонда в штате Коннектикут Скотт Бессент, либо экс-торгпред США Роберт Лайтхайзер, ярый противник Китая.

Что до будущего шефа ЦРУ, то главное разведывательное ведомство США может возглавить экс-глава национальной разведки Джон Рэтклифф.

Напомним, в США 5 ноября прошли президентские выборы. Демократическую партию на них представляли вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Кто сможет заручиться поддержкой 270 голосов коллегии выборщиков из 538, тот и победит. В итоге победил Трамп, набрав 295 голосов выборщиков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на клубе «Валдай» поздравил миллиардера Дональда Трампа с избранием на пост президента США. Кроме того, Путин заявил, что в любой удобный момент готов к контактам с Трампом.

К слову, глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что Дональд Трамп во время своего второго срока на посту главы американского государства рискует вновь оказаться в так называемом вашингтонском болоте.