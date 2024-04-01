Телевизионный канал CBS News обвинил спецслужбы РФ в причастности к случаям «гаванского синдрома» у американских дипломатов и источников.

По словам журналистов, у них есть доказательства данного факта в виде писем от высокопоставленных членов российского Совета Безопасности. На телеканале утверждают, что в марте они обсуждали передачу Вьетнаму уникальной технологии, якобы имеющейся лишь у РФ.

Репортеры также побеседовали с неким руководителем расследования Минобороны Соединенных Штатов по случаям «гаванского синдрома» Грэга Эдгрина, недавно ушедшего в отставку. Эдгрин о готовности съесть собственный галстук в случае, если РФ окажется непричастна к данному синдрому.

Эдгрин также выразил мнение, что при помощи данных случаев, РФ пыталась помешать развитию взаимоотношений между Штатами и Кубой. Более того, по словам эксперт, РФ также якобы попыталась сорвать поездку вице-президента Камалы Харрис во Вьетнам для тех же целей.