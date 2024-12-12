CBS: Трамп пригласил Си Цзиньпина на инаугурацию в январе 2025 года

Избранный глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп, хотел бы видеть на своей церемонии вступления в должность президента США, которая состоится 20 января 2025 года, председателя КНР Си Цзиньпина, передает телеканал CBS News со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, Трамп уже для этого направил Си специальное приглашение на инаугурацию.

«Избранный президент Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина присутствовать на своей инаугурации в следующем месяце», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что в мероприятии может принять участие, помимо остальных гостей, венгерский премьер Виктор Орбан, с которым у Трампа давние дружеские отношения.

Что до приглашения Си Цзиньпину, то поступок Трампа довольно нетривиален, учитывая, что последний неоднократно выступал с резкими заявлениями в сторону экономической политики Пекина, угрожая ввести в отношении товаров из Китая новые тарифы. А в свой предыдущий срок на посту президента США миллиардер и вовсе устроил самую настоящую «торговую войну» с КНР.

Ранее политолог Наталия Елисеева предположила, что избранный президент США Дональд Трамп не сможет по щелчку пальцев начать уголовное преследование действующего главы США Джо Байдена из-за скандала вокруг фигуры его сына Хантера. Однако в Вашингтоне возможны «чистки рядов».