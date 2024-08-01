NTV: десять россиян вернутся на родину в рамках обмена с Западом

Россия и страны Запада впервые за долгое время обменялись заключенными, сообщили в четверг, 1 августа, мировые СМИ.

Как сообщил турецкий канал NTV, обмен пленными происходит в аэропорту Анкары. В рамках обмена 10 человек направляются в Россию, 13 — в Германию, трое — в США. Всего в рамках обмена фигурируют 26 заключенных, содержавшихся в тюрьмах семи стран: России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Беларуси, приводит информацию турецкая разведка.

В сообщении телеканала CBS говорится, что в обмене участвуют Германия, США и другие западные государства. Уточняется, что в списках оказались корреспондент американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович, получивший срок в России, ветеран морской пехоты Пол Уилан, а также осужденный за убийство Вадим Красиков и осужденная за фейки о ВС РФ журналистка Алсу Курмашева.

Как пишет издание The Insider**, Россия также освободила Владимира Кара-Мурзу*, Илью Яшина* и Олега Орлова*.

В обмен на журналистов, правозащитников и оппозиционеров западные страны согласились освободить Артема и Анну Дульцевых (из Словении), Михаила Микушина (из Норвегии), Романа Селезнева (из США).

Последний раз Россия произвела обмен заключенными с США в декабре 2022 года. Тогда на родину вернулся россиянин Виктор Бут, осужденный в США по делу о незаконной торговле оружием. Россия в свою очередь отправила в США осужденную по делу о сбыте и распространении наркотических средств американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Ранее сообщалось, что журналист Гершкович и бывший морской пехотинец Уилан покинут пределы России.

*Минюстом РФ признаны иноагентами

**признана в России нежелательной организацией