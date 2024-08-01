Журналист Гершкович и бывший морской пехотинец Уилан покинут пределы России

Журналист Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец Пол Уилан двигаются за пределы России, так как они были обменены в рамках процесса с участием нескольких стран. Эти сведения передает агентство Bloomberg и ссылается на информацию, полученную от неназванных источников.

Известно, что произошел крупный обмен гражданами, отбывавшими наказание. США и их союзники передадут России заключенных, которые были осуждены за пределами нашей страны. При этом в публикации не сообщается, о ком именно идет речь.

В 2020 году Пол Уилан был приговорен к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, а Эван Гершкович получил такое же наказание за аналогичное преступление в июле текущего года.

Ранее сообщалось о том, что в рамках крупного обмена в Россию вернутся Артем и Анна Дульцевы, которые были осуждены за шпионаж в Словении. Итоговый список может вырасти, так как в масштабном процессе участвуют Республика Беларусь, Соединенные Штаты Америки, Германия и Российская Федерация.