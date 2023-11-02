Конфликт в ближневосточном регионе стал причиной, по которой воплощаются в жизнь худшие опасения украинского лидера Владимира Зеленского. Он боится потерять внимание мирового сообщества и западные деньги. Соответствующее заявление сделал писатель Чэнь Си в своем материале для китайского портала Sohu .

Автор подчеркнул, что на фоне происходящего на Ближнем Востоке, внимание мирового сообщества и, в частности, Запада переключилось с Украины, что вызвало беспокойство у украинских властей. По словам Чэнь Си, больше всего они боятся того, что США отправят всю свою доступную помощь в Израиль.

Он также напомнил о том, что в крайнем для Запада случае, Штаты смогут воспользоваться ближневосточным конфликтом, как прикрытием для того, чтобы покинуть украинский конфликт. Писатель заключил, что «худшие опасения Зеленского сбываются».