Цели, которые преследует украинское правительство, перестают соответствовать интересам коллективного Запада, что способствует увеличению разрыва между ними. Соответствующее заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков в своих социальных сетях .

В своем посте Пушков дал комментарий касаемо американского обозревателя, указавшего на увеличение количества скептицизма на Западе касаемо достижения целей, установленных украинским президентом Владимиром Зеленским.

Пушков указал на то, что еще полгода назад там не было подобных заявлений. Сенатор подчеркнул, что контрнаступление украинских ВС оказалось в тупике, и все это уже заметили, несмотря на все старания американского государственного секретаря Энтони Блинкена.