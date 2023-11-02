Cенаторы попросили Байдена разъяснить последствия войны в Газе

Несколько американских сенаторов направили письмо президенту страны Джо Байдену с просьбой о предоставлении информации об оценке Соединенными Штатами долгосрочных планов Израиля по сектору Газа и «желаемому конечному результату» в регионе. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Письмо с просьбой было опубликовано на официальном сайте сенатора Берни Сандерса. Оно также было подписано Питером Уэлчем, Джеффом Меркли и Элизабет Уоррен.

Сообщается, что в этом письме, сенаторы выразили свои опасения касаемо «потенциальной оккупации» сектора Газа, как с точки зрения долгосрочной безопасности Израиля, так и благополучия жителей Газы.

«Конгрессу нужно больше информации о долгосрочных планах и целях Израиля, а также об оценках правительством США этих перспектив», – приводит текст письма издания.