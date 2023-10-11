Чарльз Оливейра передумал драться с Исламом Махачевым в титульном бое UFC 294

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра отказался драться с россиянином Исламом Махачевым в титульном бое на турнире UFC 294.

Об этом 11 октября сообщило издание Overdogs. Турнир состоится 21 октября в Абу-Даби. Бразильца для реванша заменит австралийский боец смешанного стиля Алекс Волкановски.

Год назад Оливейра и Махачев уже встречались в рамках главного боя UFC 280, который прошел 22 октября в Абу-Даби. Тогда представитель России одержал досрочную победу. Тогда 31-летний боец завоевал титул чемпиона в легком весе.

Махачев является третьим чемпионом UFC из России после Хабиба Нурмагомедова и Петра Яна. Всего на счету Махачева 25 профессиональных боев, в которых он одержал одно поражение. Соперниками россиянина были бразильцы Глейсон Тибау, Тиагу Мойзес, американцы Ник Ленц, Крис Уэйд. Единственное поражение Махачев потерпел во встрече с Адриану Мартинсом.

Оливейре 33 года. На его счету 44 боев, в которых он одержал 34 победы. Соперниками бразильца были американцы Кевин Ли, Дастин Порье, Майкл Чендлер, японец Хацу Хиоки.