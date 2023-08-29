Час полета на F-16 обойдется Киеву в 27 тысяч долларов

Американский телеканал CNN со ссылкой на старшего советника Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марка Кансиана рассказал, во сколько Киеву обойдется час полета на истребителе F-16.

По данным источника, Украина испытает дополнительные сложности в применении самолета, поскольку час полета на нем обойдется в 27 тысяч долларов и 16 часов технического обслуживания.

«В F-16 десятки тысяч деталей, и их новые поступления должны (постоянно. — Прим. ред.) идти на Украину, чтобы нужная деталь была под рукой, когда самолет приземлится и вы завезете его в ангар, чтобы что-то починить», – рассказал Кансиан.

Как отметил телеканал CNN, истребители советского производства не требуют такого количества часов в обслуживании.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что Белый дом передаст Украине истребители F-16 после того, как украинские пилоты пройдут обучение управлению ими.

22 августа агентство Reuters сообщило, что пилоты и технический персонал ВСУ начали тренировки по управлению истребителями на территории Дании. По данным издания, на базу ВВС Дании в Скридструпе прибыли 8 пилотов и 65 специалистов по обслуживанию военной техники.

Ранее о своем намерении тренировать украинских пилотов объявили Нидерланды и Дания.